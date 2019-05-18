كوريا الشمالية: الولايات المتحدة دولة عصابات

Samedi 18 Mai 2019
الأناضول - اتهمت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة، بأنها "دولة عصابات لا تحترم القانون الدولي".
جاء ذلك في رسالة وجهها كيم سون الممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة، الجمعة، لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، تعقيبا على مصادرة واشنطن لسفينة شحن كورية شمالية، بدعوى أن السفينة اخترقت القانون الأمريكي.
وقال المبعوث إن "الولايات المتحدة، ارتكبت في الآونة الأخيرة، عملاً غير قانوني وفضيحة تمثلت في احتجاز سفينة شحن تابعة لكوريا الديمقراطية كانت في طريقها إلى "ساموا"، وربط السفينة بانتهاك القانون المحلي الأمريكي".
وأضاف أن "مصادرة السفينة تكشف عن أن الولايات المتحدة هي بالفعل دولة عصابات، ولا تهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية".
وأردف "علاوة على ذلك، ارتكبت الولايات المتحدة عملا ينتهك السيادة بشكل صارخ، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من خلال نزع ملكية سفينة الشحن".
كما دعا المبعوث، الأمم المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ، قائلاً إن "المخاوف الدولية تتزايد بشأن التأثير المحتمل على شبه الجزيرة الكورية نتيجة الفعل الشنيع الذي ارتكبته الولايات المتحدة".
وفي 9 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية لاتهامها بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات، وذلك بعدما ظلت محتجزة في المياه الإندونيسية لقرابة عام.
جاء ذلك في رسالة وجهها كيم سون الممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة، الجمعة، لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية، تعقيبا على مصادرة واشنطن لسفينة شحن كورية شمالية، بدعوى أن السفينة اخترقت القانون الأمريكي.
وقال المبعوث إن "الولايات المتحدة، ارتكبت في الآونة الأخيرة، عملاً غير قانوني وفضيحة تمثلت في احتجاز سفينة شحن تابعة لكوريا الديمقراطية كانت في طريقها إلى "ساموا"، وربط السفينة بانتهاك القانون المحلي الأمريكي".
وأضاف أن "مصادرة السفينة تكشف عن أن الولايات المتحدة هي بالفعل دولة عصابات، ولا تهتم على الإطلاق بالقوانين الدولية".
وأردف "علاوة على ذلك، ارتكبت الولايات المتحدة عملا ينتهك السيادة بشكل صارخ، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة من خلال نزع ملكية سفينة الشحن".
كما دعا المبعوث، الأمم المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" ، قائلاً إن "المخاوف الدولية تتزايد بشأن التأثير المحتمل على شبه الجزيرة الكورية نتيجة الفعل الشنيع الذي ارتكبته الولايات المتحدة".
وفي 9 مايو/ أيار الجاري، أعلنت السلطات القضائية الأمريكية مصادرة سفينة الشحن الكورية الشمالية لاتهامها بانتهاك العقوبات الدولية عبر تصديرها كميات من الفحم واستيرادها آلات، وذلك بعدما ظلت محتجزة في المياه الإندونيسية لقرابة عام.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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