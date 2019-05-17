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اتحاد بن قردان ينتدب لاعبين برازيليين

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
وات - عزز الاتحاد الرياضي ببن قردان صفوفه باللاعبين البرازيليين Ricardhino و Melo Dos Santos بعد ان امضيا على عقد لمدة 3 مواسم .




وسبق للاعب ميلو دوس سانطوس وهو من مواليد (8 جانفي 1994) اللعب في عديد الاندية البريزيلية منها اسبورت كلوب فيتوريا واتليتيكو باراجنتينو وكاسياس و توباتي وبينابولنسي ومن جهته بدا اللاعب الثاني ريكاردو الفاس بيريرا (8 اوت 1988) مسيرته الاحترافية سنة 2004 في صفوف نادي اتليتيكو بارانينسي البرازيلي قبل ان ينتقل الى البطولة الامريكية حيث تقمص زي نادي دالاس في موسم 2007-2008 ومنه الى نادي اي بي سي البرازيلي.



وسيكون الثنائي المنتدب حديثا في صفوف اتحاد بن قردان الى جانب مواطنهم جيل باهيا.
يذكر ان اتحاد بن قردان حقق مسيرة متميزة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم 2018-2019 حيث يتقاسم المركز الرابع مع النادي البنزرتي في جدول الترتيب العام ب31 نقطة.

  
  
     
  
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