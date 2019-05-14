مصرع 5 إثر انهيار منجم للذهب بإندونيسيا

Mardi 14 Mai 2019



الأناضول

- جاكارتا - لقي 5 أشخاص مصرعهم جراء انهيار منجم غير مرخص للذهب بولاية جاوة الغربية في إندونيسيا.وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية الإندونيسية، سوبوتو بورو نوجروهو، في تصريح للصحفيين الثلاثاء، إن الأمطار الغزيرة التي تساقطت على الولاية أدت إلى حدوث إنهيار للتربة في منجم غير مرخص للذهب بمنطقة "بوغور" التابعة للولاية.وأوضح أن الانهيار أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وأن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى المنطقة حيث تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص.وأضاف أن أعمال البحث والإنقاذ لا زالت متواصلة؛ حيث أكد سكان وجود قرابة 20 شخصا داخل المنجم أثناء انهياره.وفي 2015، لقي 12 شخصًا مصرعهم جراء انهيار منجم غير مرخص للذهب غير مرخص في منطقة بونجكور بجاوة الغربية.