التحالف العربي: لا يوجد أي تسلل حوثي بالسعودية وحدودها آمنة

Lundi 13 Mai 2019
الأناضول - الرياض - قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، إنه لا توجد أي عمليات تسلل من جماعة الحوثي داخل السعودية، مؤكدا أن حدود المملكة آمنة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف العربي، مساء الإثنين، للحديث عن آخر تطورات العمليات العسكرية، وفق فضائية الإخبارية السعودية.
وأكد على أن "التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا، ونعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".
وتحدثت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، في وقت سابق، عن سيطرة جماعة "الحوثي" على مواقع شرق جازان بعد مهاجمة قوات الجيش السعودي.
وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات التي تحدث فيها اشتباكات واستهدافات من جانب الحوثيين خلال السنوات الماضية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات التحالف العربي، مساء الإثنين، للحديث عن آخر تطورات العمليات العسكرية، وفق فضائية الإخبارية السعودية.
وأكد على أن "التحالف يواصل التعامل مع التهديدات الحوثية بحرا وبرا وجوا، ونعتمد الصبر التكتيكي وندعم كل جهود الأمم المتحدة في اليمن".
وتحدثت قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين، في وقت سابق، عن سيطرة جماعة "الحوثي" على مواقع شرق جازان بعد مهاجمة قوات الجيش السعودي.
وتعد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن من أكثر الجبهات التي تحدث فيها اشتباكات واستهدافات من جانب الحوثيين خلال السنوات الماضية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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