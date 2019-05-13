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ترامب: إذا أقدمت إيران على أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا

Lundi 13 Mai 2019

Lundi 13 Mai 2019
الأناضول - واشنطن - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من الإقدام على أي فعل يضر بالمصالح والقوات الأمريكية.

وقال خلال لقائه برئيس الوزراء، المجري فيكتور أوربان، في البيت الأبيض إنّ "طهران إذا أقدمت على أي شيء فسيكون ذلك خطأ كبيرا"، حسبما نقلت قناة "ألحرة" الأمريكية.


وأضاف أنه سيرى بنفسه ما يحدث مع إيران، على خلفية التصعيد القائم بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج.

وفي السياق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، مشاورات مع حلفاء أوروبيين في بروكسل، حول ما أسماه "مؤامرات" صادرة عن إيران.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

  
  
     
  
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