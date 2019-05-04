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كاس رابطة ابطال افريقيا - الوداد البيضاوي الى النهائي بريتوريا

Samedi 04 Mai 2019

Samedi 04 Mai 2019
وات - تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله اليوم (0-0)، مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي.
وكان الوداد البيضاوي المغربي فاز ذهابا في الدار البيضاء 2-1 .

وسيتبارى الوداد الذي يدربه التونسي فوزي البنزوتي في الدور النهائي مع الترجي الرياضي التونسي.


  
  
     
  
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