كاس رابطة ابطال افريقيا - الوداد البيضاوي الى النهائي بريتوريا

Samedi 04 Mai 2019



وات

- تأهل الوداد البيضاوي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب تعادله اليوم (0-0)، مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي.وكان الوداد البيضاوي المغربي فاز ذهابا في الدار البيضاء 2-1 .وسيتبارى الوداد الذي يدربه التونسي فوزي البنزوتي في الدور النهائي مع الترجي الرياضي التونسي.