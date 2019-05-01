جامعة كرة القدم تصدر نشرية في عدد خاص / ارقام ومعطيات احصائية

Mercredi 01 Mai 2019



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- تعقد الجامعة التونسية لكرة القدم جلسة عامة عادية يوم الأربعاء باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة برئاسة وديع الجريء وحضور ممثلي الرابطات الوطنية والجهوية ونواب الاندية .وسيتم خلالها بالخصوص عرض التقريرين الأدبي والمالي وتقرير الخبير المحاسب من اجل النقاش والمصادقة .وقد اصدرت جامعة كرة القدم عشية انطلاق الاشغال نشرية في عدد خاص بمناسبة الجلسة العامة التقييمية قدمت فيها بالخصوص ارقاما ومعطيات احصائية حول واقع كرة القدم التونسية كما تناولت عددا من المواضيع المختلفة على غرار التمويل الرياضي ونتائج الاندية التونسية في المسابقات القارية واستراتيجية الجامعة في مجال تكوين وتشبيب قطاع التحكيم والبنية التحتية والمبادرات المقترحة لتجاوز الاشكاليات المطروحة بخصوص الملاعب الرياضية .وتطرقت النشرية الى موضوع التمويل الرياضي فشددت على ان " الجامعة التونسية لكرة القدم توفقت في مضاعفة ميزانيتها اربع مرات لترتفع مواردها من 12 مليون دينار موسم 2012/2011 الى حوالي 45 مليون دينار موسم 2018/2017 " مشددة على ان " الجامعة رفعت كذلك موارد الاستشهار 5 مرات " .وفي سياق متصل اشار مقال في النشرية الى موضوع البنية التحتية وخاصة عشب ملاعب كرة القدم في بطولة الرابطة المحترفة الاولى والثانية ملاحظا ان " الجامعة في اطار مساهمتها في ايجاد حلول كفيلة بتدارك الوضعية المزرية للملاعب بادرت باستقدام خبير من المدرسة الفرنسية تولى معاينة عشب ملاعب رادس والمنزه وباردو وبنزرت والقيروان والمنستير ., كما قامت في وقت لاحق بجلب خبير الماني ".وجاء في النشرية انه حرصا من الجامعة على تحديث التجهيزات الاساسية وانجاز مقر متكامل يحقق الاكتفاء الذاتي والحد من المصاريف انطلقت الاشغال في بناء فندق فاخر ومركز عصري للطب الرياضي مجهز باحدث المعدات ينتظر ان يكون جاهزا في 2020 .وفي الافتتاحية التي تصدرت النشرية قال وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بالخصوص " الجلسة العامة العادية (التي تلتئم غدا) هي السادسة منذ انطلاق العهدة الحالية يوم 18 مارس 2016 .. وهي مناسبة لاستحضار مكاسب عديدة حققناها معا على غرار تصنيف المنتخب التونسي الاول عربيا والثاني افريقيا من قبل الهياكل الرياضية الدولية الرسمية وتطوير الميزانية بحوالي اربع اضعاف في سبع سنوات وتحطيم الرقم القياسي للتعيينات الدولية للحكام التي بلغت 48 تعيينا سنة 2018 في حين لم تتجاوز 33 تعيينا على امتداد 5 سنوات كاملة ".