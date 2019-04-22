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هذه أخطار اليسار الإقصائي التي لم تُشخّص

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
بقلم / منجي باكير

(حين سكت أهل الحقّ عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنّهم على حقّ) ، تقريباً أصبح هذا القول وهذا الأثر خير توصيف لحال الحراك الثقافي والإعلامي والتعليمي أيضا هذه الأيّام في بلادنا؛ حيث إنّ هذه القطاعات الحسّاسة والحيويّة و(الخطرة)، وقعت قرصنتها من بعد الثورة ووقع اختطاف آليّات اشتغالها، بل وقع اغتصاب الكثير من مفاصل القرار فيها من طرف شُبُهات أيديولوجيّة إقصائيّة ذات بعد يساري تطرّفي، هذه الأطراف ذات المرجعيّات التدميريّة بدأت من بعد الثورة وبصيغ مختلفة وبتقسيمات تُجمع كلّها على إحداث "هوّة" بين العمق الشعبي ومقوّماته الفكريّة والقيميّة وتتسابق في النّيل من هويّة البلاد ودينها وأخلاقيّاتها وموروثاتها الثقافيّة والسّلوكيّة.


أن يُصاب بلد مّا في ثرواته أو يُسرق ويُنهب بعض من حقوقه ومكتسباته فهذا فيه شيء من الهوان والعزاء، ولا بدّ أن تُردّ وأن تُسترجع ولا ضاع حقّ وراءه مطالب، أمّا أن يُصاب في قيَمه وهويّته وأخلاقه فهذا هو عين المصيبة التي لا مثيل لها، وتكبر ذات المصيبة وتعظم إذا كان الهدم والتدمير والإفساد من الدّاخل، وهذا ثابت بحجج وبراهين التاريخ.

  
  
     
  
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