هذه أخطار اليسار الإقصائي التي لم تُشخّص

Lundi 22 Avril 2019
بقلم / منجي باكير
(حين سكت أهل الحقّ عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنّهم على حقّ) ، تقريباً أصبح هذا القول وهذا الأثر خير توصيف لحال الحراك الثقافي والإعلامي والتعليمي أيضا هذه الأيّام في بلادنا؛ حيث إنّ هذه القطاعات الحسّاسة والحيويّة و(الخطرة)، وقعت قرصنتها من بعد الثورة ووقع اختطاف آليّات اشتغالها، بل وقع اغتصاب الكثير من مفاصل القرار فيها من طرف شُبُهات أيديولوجيّة إقصائيّة ذات بعد يساري تطرّفي، هذه الأطراف ذات المرجعيّات التدميريّة بدأت من بعد الثورة وبصيغ مختلفة وبتقسيمات تُجمع كلّها على إحداث "هوّة" بين العمق الشعبي ومقوّماته الفكريّة والقيميّة وتتسابق في النّيل من هويّة البلاد ودينها وأخلاقيّاتها وموروثاتها الثقافيّة والسّلوكيّة.
أن يُصاب بلد مّا في ثرواته أو يُسرق ويُنهب بعض من حقوقه ومكتسباته فهذا فيه شيء من الهوان والعزاء، ولا بدّ أن تُردّ وأن تُسترجع ولا ضاع حقّ وراءه مطالب، أمّا أن يُصاب في قيَمه وهويّته وأخلاقه فهذا هو عين المصيبة التي لا مثيل لها، وتكبر ذات المصيبة وتعظم إذا كان الهدم والتدمير والإفساد من الدّاخل، وهذا ثابت بحجج وبراهين التاريخ.
(حين سكت أهل الحقّ عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنّهم على حقّ) ، تقريباً أصبح هذا القول وهذا الأثر خير توصيف لحال الحراك الثقافي والإعلامي والتعليمي أيضا هذه الأيّام في بلادنا؛ حيث إنّ هذه القطاعات الحسّاسة والحيويّة و(الخطرة)، وقعت قرصنتها من بعد الثورة ووقع اختطاف آليّات اشتغالها، بل وقع اغتصاب الكثير من مفاصل القرار فيها من طرف شُبُهات أيديولوجيّة إقصائيّة ذات بعد يساري تطرّفي، هذه الأطراف ذات المرجعيّات التدميريّة بدأت من بعد الثورة وبصيغ مختلفة وبتقسيمات تُجمع كلّها على إحداث "هوّة" بين العمق الشعبي ومقوّماته الفكريّة والقيميّة وتتسابق في النّيل من هويّة البلاد ودينها وأخلاقيّاتها وموروثاتها الثقافيّة والسّلوكيّة.
أن يُصاب بلد مّا في ثرواته أو يُسرق ويُنهب بعض من حقوقه ومكتسباته فهذا فيه شيء من الهوان والعزاء، ولا بدّ أن تُردّ وأن تُسترجع ولا ضاع حقّ وراءه مطالب، أمّا أن يُصاب في قيَمه وهويّته وأخلاقه فهذا هو عين المصيبة التي لا مثيل لها، وتكبر ذات المصيبة وتعظم إذا كان الهدم والتدمير والإفساد من الدّاخل، وهذا ثابت بحجج وبراهين التاريخ.
En continu
- 00:36 تونس و أبرهة الأشرم..
- Hier 23:33 قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة
- Hier 21:29 قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار
- Hier 18:22 هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة
- Hier 16:57 توزيع المهام في نداء تونس (مؤتمرالمنستير)
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:36
|04:01
|
23°
|29°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-14
|23°-14
|30°-14
|25°-15
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 943) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 952) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 50 653) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 516) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 46 034) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 45 710) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 528) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 43 870) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 376) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 090) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 485) عبير موسى امام القضاء
( 37 437) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 896) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 945) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 869) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 070) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 781) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 755) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 080) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 812) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:slimene (France )
Sur:حصيلة تفجيرات سريلانكا تصل إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح