تونس و أبرهة الأشرم..

Lundi 22 Avril 2019



قدم محمد بن زايد 3 مليار دولار لجيش السودان كنوع من المغازلة للبقاء في السلطة واعادة تدوير العسكر في سدة الحكم، هذا المبلغ جاء في شكل عملية استدراج او جس نبض قد تؤتي وقد لا تؤتي ثمارها، لكن بن زايد يدفع بسخاء لمجرد المحاولة لعله يمر، ثم اذا مكّن للدبابة السودانية، تأتي من بعد ذلك المبالغ الطائلة، وبقدر قيام عسكر الخرطوم بقمع الشارع وتثبيت نظرية الاستقرار العنيف، او عسكرة الاستقرار، بقدر ما يجود بن زايد من خزائنه ومن خزائن الدب الابله او السفاح الغبي، وسيدفع الغلام بسخاء اذا افلت السودان من قبضة الحرية، سيدفع بشكل خيال لمشير السودان ان هو احسن القمع، كما دفع في سنة واحدة "2014" للمشير مصر، حين قدم له 20ملياردولار بإسهام من الدب الداشر.اذا وكمفتحات او كجس نبض او من باب طلب الود، مهد محمد بن زايد الطريق بمبلغ وقدره 3 مليار دولار، هذا المبلغ سيذهب في محاولة لفرملة الثورة السودانية او الثورة العربية السادسة، التي تؤكد المؤشرات انها اذا نجحت لن تكون الكلمة فيها للإسلاميين ولن يشكلوا القوة السياسية الأولى على الأقل في المرحلة الانتقالية، لاعتبارات عدة.هذا غلام زايد يدفع كمقدمة 3 مليار دولار، في محاولة لتخريب الثورة العربية السادسة، التي وان نجحت لن تحمل الإسلاميين "التقليديين" إلى السلطة!! اذا كان دفع 3 مليار دولار لقطع الغصن السادس، إذا كم تراه دفع من اجل اجتثاث الجذع، المنبت، الشجرة، الاصل؟ كم تراه دفع لتخريب الثورة الأولى التي حملت الاسلاميين الى السلطة وابقت عليهم كلاعب رئيسي طوال ثماني سنوات!!! كم دفع من اجل اقتلاع منبت الثورات ومهبطها، كم دفع من اجل هدم غار حراء الثورات، كم دفع من اجل اجتثاث الرمز والرمزية، كم دفع من اجل سحق سبعطاش ديسمبر واربعطاش جانفي و23 اكتوبر والنهضة والترويكا والغنوشي والمرزوقي والدستور والمجلس التأسيسي والرئاسيات والتشريعيات والبلديات.. كم دفع من اجل ان يتوقف العداد عند رقم 8 سنوات ثورة ولا يمر الى 9 و10 و11...كم دفع من اجل ان لا يأتي اكتوبر 2019 و نوفمبر 2019..لقد كان وطوال 8 سنوات، يستفز تونس بصوته ويجلب عليها بخيله ورجله، ويشاركها في بعض أولادها الحرام، الذين وعدهم وما يعدهم المسيح الدجال إلا غرورا.يا الله! كيف لتونس ان تقف امام هذا المال المنفّط الذي نراه ونحسه ونستنشقه في مؤتمرات الاحزاب وفي المؤسسات الإعلامية وفي مقر الجمعيات وفي الهيئات والنوادي، كيف لبلادنا ان تتماسك في وجه هذا المال الذي يمخر عباب الساحة السياسية والاعلامية والجمعياتية، كيف لطوفان الاوراق الخضراء ان يتوقف ولا يجرف ولا يجعل عاليها سافلها، كيف تمكن هذا الغلام وغرفته الخبيثة من الاجهاز على مصر في سنة، وتخريب الثورة الليبية في أقل من ذلك وانتاج حفتر بمواصفات سعد حداد ودخول السودان حين مازال غبار الثورة يتطاير! كيف فعل كل ذلك، ثم توقف عند ابواب الخضراء! يهيم كالضبع الجائع طوال 8 سنوات بأشهرها وأيامها ولياليها!!! ما هذه الحصون التي تصد هجمات احد أخطر العصابات المنفّطة في العالم؟ انه حصن الله الحصين، ثم حصن سبعطاش ديسمبر، ثم حصن الأحرار، حصن اللي ماتوا ف المعارك، واللي حضر واللي شارك، واللي ساكنين الخنادق و اللي ماسكين ع المبادئ، واللي شايلين شوق لفكره، واللي حاملين هم بكره، واللي معدتهم جعانة، واللي كلمتهم أمانة....اليوم تيقنا ان ابرهة الاشرم لم يتمكن من اقتحام تونس، لأن ثورتها حلال، لان سبعطاش ديسمبر لقمة من عرق جبيننا..