الراابطة الثانية - المجموعة الاولى - مستقبل سليمان على بعد نقطة واحدة من الصعود

Samedi 20 Avril 2019



وات

- فاز مستقبل سليمان اليوم على مستقبل وادي الليل 3-2 في اطار الجولة 21 قبل الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الاولى ) ورفع رصيده الى 45 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن ملاحقه المباشر الاولمبي الباجي 42 نقطة.وسيكون مستقبل سليمان في حاجة لنقطة وحيدة من مباراته في الجولة الاخيرة عندما يستقبل امل جربة ميدون ليضمن الصعود .وكسب الاولمبي الباجي من جهته اليوم فوزا ثمينا على حساب جمعية اريانة 1- صفر لينفرد بالمركز الثاني ب 42 نقطة مستفيدا من تعادل مستقبل المرسى في جرجيس مع الترجي الجرجيسي 0-0 لكن مهمة الاولمبي الباجي ستكون صعبة عندما يتحول الى الضاحية الشمالية لتونس العاصمة ليلاقي مستقبل المرسى في الجولة الاخيرة من السباق .وخرج فريقا مستقبل المرسى وترجي جرجيس من رهان الصعود.وفي رهانات تفادي النزول كسبت فرق جمعية جربة والنادي القربي واتحاد سليانة على التوالي انتصارات ثمينة بنفس النتيجة 2-0 على حساب كل من سكك الحديد الصفاقسي وامل جربة واولمبيك مدنين لكنها لم تضمن بقاءها.وفي الجولة الاخيرة سيشتد التنافس بين خمسة فرق وهي جمعية جربة (22 نقطة ) ومستقبل وادي الليل( 22 وجمعية اريانة ( 22 ) والنادي القربي ( 20) واتحاد سليانة (20 ) من اجل تفادي النزول .وستكون مباراة جمعية جربة وجمعية اريانة حاسمة للفريقين رغم ان تعادلهما قد ينقذ الفريقين من النزول.كما ان نتيجة مباراة مستقبل وادي الليل واتحاد سليانة سيكون انعكاسها مباشر على البقاء.وفي مدنين سيكون النادي القربي في حاجة لتحقيق الفوز في الجولة الاخيرة على اولمبيك مدنين ويبقى ينتظر نتائج بقية المنافسين .