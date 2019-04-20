الرابطة الثانية - الجولة 21 قبل الاخيرة -( المجموعة الثانية ) - النتائج

Samedi 20 Avril 2019



وات

مستقبل سليمان مستقبل وادي الليل 2-3الترجي الجرجيسي - مستقبل المرسى 0-0اولمبيك باجة - جمعية اريانة 0-1 اتحاد سليانة - اولمبيك مدنين 0-2النادي القربي - امل جربة 0-2جمعية جربة - سكك الحديد الصفاقسي 0-2