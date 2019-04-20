الرابطة الثانية - الجولة 21 قبل الاخيرة -( المجموعة الثانية ) - النتائج

Samedi 20 Avril 2019
وات - اسفرت مقابلات الجولة 21 قبل الاخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية ( المجموعة الاولى ) عن النتائج التالية:
مستقبل سليمان مستقبل وادي الليل 2-3
الترجي الجرجيسي - مستقبل المرسى 0-0
اولمبيك باجة - جمعية اريانة 0-
1 اتحاد سليانة - اولمبيك مدنين 0-2
النادي القربي - امل جربة 0-2
جمعية جربة - سكك الحديد الصفاقسي 0-2
مستقبل سليمان مستقبل وادي الليل 2-3
الترجي الجرجيسي - مستقبل المرسى 0-0
اولمبيك باجة - جمعية اريانة 0-
1 اتحاد سليانة - اولمبيك مدنين 0-2
النادي القربي - امل جربة 0-2
جمعية جربة - سكك الحديد الصفاقسي 0-2
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Par:MedTunisie ( )
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