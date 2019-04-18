Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

جوائز الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
وات - أسدل الستار مساء الخميس على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن الذي كان انطلق يوم 12 أفريل الحالي، وتميز حفل الاختتام بالإعلان عن المتوجين بالجوائز وقد جاءت نتائج لجنة التحكيم على النحو التالي :
// جائزة أفضل فيلم روائي طويل : فيلم "مفك" للمخرج بسام جرباوي (فلسطين)
// جائزة أفضل فيلم قصير : فيلم "قبل أن نشفى" للمخرج نديم حبيقة (لبنان)
- تنويه خاص لفيلم "الحال زين يا للا؟" للمخرجة رباب مباركي (تونس)

// جائزة أفضل فيلم وثائقي "طرس، رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني (لبنان)

وشهدت هذه الدورة الأولى مشاركة خمسين فيلما منها 22 في المسابقات الرسمية فيما تم عرض بقية الأفلام في الأقسام الموازية وهي "نوافذ على السينما التونسية" و"سينماءات العالم" وسينما الطفل".

  
  
     
  
festival-1e3219a2dceae306a8843bbd648fd4ba-2019-04-18 21:50:22






0 de 0 commentaires pour l'article 180792



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665399|180792 605|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires