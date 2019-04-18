جوائز الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن

Jeudi 18 Avril 2019



وات

- أسدل الستار مساء الخميس على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان قابس سينما فن الذي كان انطلق يوم 12 أفريل الحالي، وتميز حفل الاختتام بالإعلان عن المتوجين بالجوائز وقد جاءت نتائج لجنة التحكيم على النحو التالي :// جائزة أفضل فيلم روائي طويل : فيلم "مفك" للمخرج بسام جرباوي (فلسطين)// جائزة أفضل فيلم قصير : فيلم "قبل أن نشفى" للمخرج نديم حبيقة (لبنان)- تنويه خاص لفيلم "الحال زين يا للا؟" للمخرجة رباب مباركي (تونس)// جائزة أفضل فيلم وثائقي "طرس، رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني (لبنان)وشهدت هذه الدورة الأولى مشاركة خمسين فيلما منها 22 في المسابقات الرسمية فيما تم عرض بقية الأفلام في الأقسام الموازية وهي "نوافذ على السينما التونسية" و"سينماءات العالم" وسينما الطفل".