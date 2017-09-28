اللجنة الوطنية الاولمبية تحتفي بالذكرى ال60 لانبعاثها في نوفمبر القادم
Jeudi 28 Septembre 2017
تنظم اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في نهاية شهر نوفمبر القادم حفلا على شرف كل الاولمبيين التونسيين الذي شاركوا في الالعاب الاولمبية منذ دورة روما 1960 الى غاية ريو 2016 من رياضيين واطارات فنية وطبية وادرايين واعلاميين اضافة الى كل المسؤولين الذين اشرفوا على تسيير اللجنة منذ احداثها سنة 1957.
وياتي هذا الحفل في اطار الاحتفاء بالذكرى ال60 لاحداث اللجنة الاولمبية التونسية حيث تسعى "الكنوت" الى استغلال هذه المناسبة لتكريم كل الرؤساء واعضاء اللجان التنفيذية الذين تعاقبوا على ادارتها .
كما تهدف اللجنة من خلال لم شمل العائلة الاولمبية الى تكريم ال414 اولمبيا الذي شاركوا في مختلف الدورات على الجهود الكبيرة التي بذلوها من اجل تشريف الراية الوطنية وفي مقدمتهم الرياضيين المتوجين الثمانية وهم الحبيب قلحية (ملاكمة) ومحمد القمودي (عدو) ووفتحي الميساوي (ملاكمة) واسامة الملولي (سباحة) وحبيبة الغريبية (عدو) وايناس البوبكري (مبارزة) ومروى العمري (مصارعة) واسامة الوسلاتي (تايكواندو) .
Publié le:2017-09-28 10:19:02
وياتي هذا الحفل في اطار الاحتفاء بالذكرى ال60 لاحداث اللجنة الاولمبية التونسية حيث تسعى "الكنوت" الى استغلال هذه المناسبة لتكريم كل الرؤساء واعضاء اللجان التنفيذية الذين تعاقبوا على ادارتها .
كما تهدف اللجنة من خلال لم شمل العائلة الاولمبية الى تكريم ال414 اولمبيا الذي شاركوا في مختلف الدورات على الجهود الكبيرة التي بذلوها من اجل تشريف الراية الوطنية وفي مقدمتهم الرياضيين المتوجين الثمانية وهم الحبيب قلحية (ملاكمة) ومحمد القمودي (عدو) ووفتحي الميساوي (ملاكمة) واسامة الملولي (سباحة) وحبيبة الغريبية (عدو) وايناس البوبكري (مبارزة) ومروى العمري (مصارعة) واسامة الوسلاتي (تايكواندو) .
Publié le:2017-09-28 10:19:02
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