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وفاة كابتن طائرة شحن إماراتية وهبوطها في الكويت

Mercredi 27 Septembre 2017
وكالات - أعلنت "الاتحاد للطيران" وفاة أحد طياريها على متن رحلتها رقم " EY927 " لخدمات الشحن التي كانت متجهة من أبوظبي إلى أمستردام بعد إصابته بعارض صحي طارئ في وقت مبكر من انطلاق الرحلة ليتم تحويل الطائرة إلى مطار الكويت الدولي من قبل مساعده.

وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت أعلنت في بيان صحفي، الأربعاء، أن برج المراقبة تلقى بلاغا في تمام الساعة السابعة صباحا من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية يفيد بتعرض قائد الطائرة لعارض صحي.


وأشارت إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة وهبطت الطائرة بسلام.

Publié le:2017-09-27 11:44:08

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 148262

Essoltan  (France)  |Mercredi 27 Septembre 2017 à 12h 12m |           
Il a de la chance , après tout c'est une belle MORT !!!

الله يرحمه ...



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