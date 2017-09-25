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Sport

كاس رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي/ الاهلي المصري يوم 1 اكتوبر

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مقابلة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الإبطال الإفريقية بين النجم الساحلي والأهلي المصري يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل انطلاقا من الساعة 18 و30د بالملعب الأولمبي بسوسة.

وكان النجم ضمن تاهله الى نصف النهائي اثر انتصاره مساء امس الاحد في ملعب سوسة على منافسه اهلي طرابلس الليبي بنتيجة 2/صفر في مباراة اياب الدور ربع النهائي للمسابقة.
وكان الفريقان تعادلا ذهابا في ملعب برج العرب بالاسكندرية 0/0





Publié le:2017-09-25 17:34:24

  
  
  
  
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