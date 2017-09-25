وفاة المصرية إيمان عبد العاطي المعروفة بـ''أسمن امرأة في العالم''

Lundi 25 Septembre 2017

وكالات - توفيت المصرية إيمان عبد العاطي، التي يُعتقد أنها أسمن امرأة في العالم، بعد فترة علاج طويلة من مرض البدانة المفرطة الناتج عن خلل هرموني.

وأصدر مستشفى "برجيل" الإماراتي، حيث كانت تُعالج عبد العاطي، بيانا قال فيه إن إيمان توفيت بسبب اختلال وظائف أعضاء الجسم، بما في ذلك الفشل الكلوي.



وأشار المستشفى إلى أن إيمان خضعت لإشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيبا من مختلف التخصصات، تمكنوا "بنجاح" من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات.





وكانت عبد العاطي، التي بلغ وزنها نحو نصف طن قبل بدء فترة العلاج، قد خضعت لعملية جراحية في مستشفى سيفي بمدينة مومباي الهندية، وقال الأطباء بعدها إنها فقدت 250 كيلو غراما من وزنها.



Publié le:2017-09-25 10:46:50

