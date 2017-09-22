صورة تجمع الملك فيصل بـ «كائن فضائي» تثير أزمة في السعودية

Vendredi 22 Septembre 2017

وكالات





Publié le:2017-09-22 07:36:06

- ثار خطأ في مقرر الدراسات الاجتماعية والوطنية، بالمملكة العربية السعودية، جدلا كبيرا، حيث ظهرت صورة توقيع الملك فيصل بن عبد العزيز على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبجواره كائن فضائي.وتقدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بالاعتذار عن الخطأ الذي وصفه بـ"غير المقصود"، وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن خطأ غير مقصود وقع بالمقرر، تمثل في صورة ظهرت بالخطأ تمثل التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة.وأضاف أن الوزارة بدأت بالفعل طباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله.ومن جانبهم سخر المغردون من الصورة، وقال أحدهم: «هذا أكبر دليل على وجود الكائنات الفضائية»