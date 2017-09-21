خمسة أفلام تونسية تشارك في الدورة 28 لمهرجان الفيلم العربي ''فاماك'' بفرنسا من 4 إلى 16 أكتوبر القادم

وتتنافس ضمن مسابقة الصحافة التي يترأس لجنة تحكيمها الناقد السينمائي والصحفي الفرنسي، تيرييه ميرانجي، ثلاثة أفلام تونسية وشريط جزائري من فئة الأفلام الروائية الطويلة.
ورشّحت هيئة مهرجان الفيلم العربي لنيل جائزة الصحافة، شريط "جسد غريب" (92 دقيقة) للمخرجة رجاء العماري وبطولة هيام عباس وسارة الحناشي ومجد مستورة وفيلم "على كف عفريت" (100 دقيقة) للمخرجة كوثر بن هنية وبطولة امال الفرجاني وغانم الزرلي ونعمان حمدة وأنيسة داود وشريط "زهرة حلب" (98 دقيقة) من إخراج رضا الباهي وبطولة هند صبري وهشام رستم ومحمد علي بن جمعة إلى جانب الفيلم الجزائري "في انتظار السنونوات" للمخرج الجزائري، كريم موساوي.
ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة، شريط "خلينا هكة خير" (19 دقيقة) للمخرج التونسي، مهدي البرصاوي وبطولة النوري بوزيد وسوسن معالج ويوسف مرابط، وهو فيلم توّج بجائزة المهر القصير ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي (من 7 إلى 14 ديسمبر 2016) .
وإلى جانب مشاركتها ضمن قسم مسابقة الصحافة لمهرجان الفيلم العربي بفاماك في نسخته الثامنة والعشرين، تنافس المخرجة التونسية، كوثر بن هنية، في مسابقة الجمهور بشريطها الوثائقي الطويل "زينب تكره الثلج" (94 دقيقة) الذي يجسد أدواره زينب ووداد وهيثم الخليفي ووجدان وماهر حمدي.
جدير بالذكر أن مهرجان الفيلم العربي "فاماك" الذي تأسس سنة 1990 ليشكّل نافذة على الثقافات والسينما في البلدان العربية والمتوسطية، سيعرض خلال هذه الدورة أكثر من خمسين فيلما روائيا طويلا وقصيرا ووثائقيا.
وعلى امتداد عشرة أيام سيكون روّاد هذا المهرجان الذي يستقطب سنويا أكثر من 15 ألف زائر، على موعد مع قرابة 110 شريط سينمائي من المغرب وتونس ولبنان ومصر والعراق وموريتانيا وفلسطين وسوريا واليمن، فيما تحلّ الجزائر ضيف شرف هذه الدورة.
Publié le:2017-09-21 20:04:32
Par:Adam1900 (Poland )
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