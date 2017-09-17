رابطة ابطال افريقيا : النجم الساحلي يعود بتعادل من الاسكندرية امام اهلي طرابلس الليبي

وعرفت المباراة اشهار الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف الورقة الحمراء في وجه مهاجم النجم الساحلي البرازيلي دياغو اكوستا في دق 38 للقاء.
وقد اجتهد النجم الساحلي في خلق عدد من الفرص السانحة للتهديف الا انها افتقدت للتركيز المطلوب امام اخشاب الحارس الليبي محمد فتحي نشنوش هذا فضلا عن تاثير النقص العددي على اداء الفريق خلال الشوط الثاني.
وتمكن ادرك ابناء المدرب هوبار فيلود رغم ذلك من المحافظة على عذارة شباكهم عبر احتواء المحاولات الهجومية الليبية .
وسيكون النجم الساحلي مطالبا بالفوز خلال مباراة الاياب التي ستدور يوم الاحد 24 سبتمبر الجاري بالملعب الاولمبي بسوسة انطلاقا من الساعة السادسة و النصف مساء لتحقيق التاهل الى الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا.
وكان الترجي الرياضي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا قد انتزع تعادلا ثمينا من مضيفه الاهلي المصري 2-2 في المباراة التي اقيمت مساء امس السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية ليقطع بذلك خطوة هامة على درب التاهل الى المربع الذهبي قبل جولة الاياب المقررة يوم السبت 23 سبتمبر الجاري في رادس.
ر/حسني
Publié le:2017-09-17 21:12:15
Par:kamelwww (France )
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