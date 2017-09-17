دورة اسطنبول المفتوحة: مالك الجزيري يحرز اللقب

وكان مالك الجزيري قد تاهل الى الدور النهائي لدورة اسطنبول بفوزه على المصري كريم مامون (260 عالميا) بنتيجة 6-2 و4-6 و6-1 في المباراة التي اقيمت امس السبت في اطار الدور نصف النهائي.
وازاح الجزيري من طريقه الى النهائي التركي مارسيل ايلهان (223 عالميا) 6-2 و6-7 و6-صفر في الدور ربع النهائي والفرنسي بنجامين بونزي (المصنف 193 عالميا) 3-6 و7-6 و7-5 في الدور ثمن النهائي والالماني مارك سيبر (381 عالميا) 6-2 و7-6 في الدور الاول.
Publié le:2017-09-17 17:11:25
Par:libre (France )
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