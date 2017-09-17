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Sport

دورة اسطنبول المفتوحة: مالك الجزيري يحرز اللقب

Dimanche 17 Septembre 2017
بــاب نــات - توج لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (المصنف 75 عالميا) بلقب دورة اسطنبول للعبة التي تدور على ارضية صلبة اثر فوزه مساء اليوم الاحد في لقاء الدور النهائي على اللاعب الايطالي ماتيو بيريتيني (المصنف 141 عالميا) بنتيجة 2-1 تفاصيلها 7-6 و صفر-6 و 7-5.

وكان مالك الجزيري قد تاهل الى الدور النهائي لدورة اسطنبول بفوزه على المصري كريم مامون (260 عالميا) بنتيجة 6-2 و4-6 و6-1 في المباراة التي اقيمت امس السبت في اطار الدور نصف النهائي.

وازاح الجزيري من طريقه الى النهائي التركي مارسيل ايلهان (223 عالميا) 6-2 و6-7 و6-صفر في الدور ربع النهائي والفرنسي بنجامين بونزي (المصنف 193 عالميا) 3-6 و7-6 و7-5 في الدور ثمن النهائي والالماني مارك سيبر (381 عالميا) 6-2 و7-6 في الدور الاول.



Publié le:2017-09-17 17:11:25

  
  
  
  
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