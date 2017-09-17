قتلوه بالرصاص بعد مشاركته في مسلسل شهير عن ''بابلو إسكوبار''

Dimanche 17 Septembre 2017

وكالات





Publié le:2017-09-17 11:43:47

- قتل كشاف مواقع تصوير مسلسل ناركوز الذي تنتجه نتفليكس من قبل عصابات المخدرات المكسيكية بعد أن شوهد وهو يلتقط صورا لمواقع تصوير مقترحة للمسلسل الشهير في المكسيك.وعثر على جثة كارلوس مونيز بورتال في منطقة وسط المكسيك يوم الاثنين في منطقة خطرة ترتع فيها عصابات المخدارات المكسيكية، وكان كارلوس يعمل على تصوير الموسم الرابع من مسلسل ناركوز، وعثر على جثته في سيارة بعد إطلاق وابل كبير من الرصاص عليه، بحسب ما نقلته صحيفة البايي.وأعلنت نتفليكس في بيان أنه علمت بمقتل كارلوس وهو كشاف مواقع تصوير مرموق، وأنها أرسلت التعازي لعائلته، وأضافت أنها تتابع تحقيقات الشرطة المكسيكية حول الحادث.يذكر أن مسلسل ناركوز صور نهاية بابلو اسكوبار الذي وضعته مجلة «فورتشن» في قائمة أغنى أغنياء العالم لمدة ست سنوات متتالية حتى مقتله، وقدرت ثروته دائماً بأنها مليارات الدولارات، ويتابع في موسمه الرابع ما يجري بعد نهاية اسكوبار في كل من المكسيك وكولمبيا.وقدم الموسم الأول من المسلسل الأميركي 10 حلقات عام 2015، وحقق نجاحا ساحقا، لا سيما أنه يتناول واحدة من القضايا الأكثر جدلا في أميركا اللاتينية، ولها تداعياتها في الولايات المتحدة.وفي ماي الماضي سجلت المكسيك 2186 جريمة اغتيال في البلاد، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ نحو 20 عاما. ويعزى جزء كبير من العنف في المكسيك إلى شبكة تجارة المخدرات، التي تتمتع بسلطة كبيرة في البلاد.