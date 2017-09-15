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Monde

لندن.. ضحايا بانفجار ''إرهابي'' في مترو الأنفاق

Vendredi 15 Septembre 2017
وكالات - وقع انفجار في مترو الأنفاق غربي العاصمة لندن، صباح الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالتا أنباء "رويترز" و"فرانس برس"، إن السلطات البريطانية تتعامل مع الحادث على أنه "عمل إرهابي".

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الانفجار الذي وقع في الساعة 8.21 دقيقة بتوقيت العاصمة البريطانية، وقع قرب محطة "بارسونز غرين"، ومصدره "كيس بلاستيكي".


وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى إصابة عدة أشخاص بحروق، فيما فر مئات الركاب من محطة المترو عقب الحادث.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها على علم بالحادث، وأعلنت فتح تحقيق، فيما شوهدت سيارات الشرطة والإسعاف قرب المنطقة.

وأعلنت هيئة النقل في لندن على موقع "تويتر"، توقف الخدمة بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون.

وشهدت عدة محطات مترو في لندن حرائق وانفجارات محدودة مؤخرا، نجم معظمها عن أعطال كهربائية.

Publié le:2017-09-15 11:11:46

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 147730

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 12h 28m |           
لا حول و لا قوة الا بالله.......لا حول و لا قوة الا بالله

الحصيلة137 جرحى و قتلى أكثرهم إيرانيين حصيلة الهجوم الإرهابي جنوب العراق


Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 12h 22m |           
لا حول و لا قوة الا بالله....لا حول و لا قوة الا بالله

العراق:  60 قتيلا و80 جريحا في إنفجار سيارة مفخخة قرب
الناصرية_

:oops:_

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 12h 14m |           
لا حول و لا قوة الا بالله



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