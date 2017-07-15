منتصر الوحيشي مدربا جديدا لمستقبل قابس

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 18:59:42

- توصلت الهيئة المديرة لمستقبل قابس يوم السبت الى اتفاق مع المدرب منتصر الوحيشي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم المقبل.وكان منتصر الوحيشي خلال الموسم الماضي مدربا مساعدا في النجم الساحلي لكن التجربة لم تدم طويلا بعدما حصلت القطيعة مع الاطار الفني بقيادة فوزي البنزرتي خلال الميركاتو الشتوي.يذكر ان منتصر الوحيشي سبق له ان تولى منصب المدير الرياضي في النادي الافريقي خلال موسم 2014-2015 الذي تمكن خلاله فريق باب الجديد من الظفر بالبطولة.وينطلق الموسم الرياضي الجديد يوم 15 اوت القادم بالجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.