مستقبل قابس - تجدد الاتصالات مع المدرب حاتم الميساوي

Jeudi 13 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 15:08:30

- شرعت الهيئة المديرة لفريق مستقبل قابس خلال الايام الاخيرة في "اجراء اتصالات مع المدرب حاتم الميساوي بهدف الإشراف على الاطار الفني للفريق خلال الموسم القادم" حسب بعض المصادر المقربة من النادي.وقد كان للميساوي تجربة تدريبية سابقا على راس فريق المستقبل.ويذكر ان فريق الملعب القابسي كان بدوره قريبا من عقد اتفاق في جوان الماضي مع المدرب المساعد الحالي للمنتخب التونسي للاشراف على حظوظ فريق اكابر كرة القدم خلفا للمدرب السابق مراد العقبي.يذكر ان ان بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2017-2018 ستنطلق يوم 15 اوت القادم.ويشغل حاتم الميساوي منذ 2014 خطة مدرب مساعد للمنتخب التونسي.وقد تولى بالخصوص قيادة "نسور قرطاج" خلال النسخة الاخيرة من نهائيات بطولة امم افريقيا للاعبين المحليين التي اقيمت في رواندا عام 2016 بعد الوعكة الصحية التي المت بالمدرب الاول للمنتخب انذاك هنري كاسبرجاك.