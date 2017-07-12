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Culture

''جربة حكاية'' عرض موسيقي ينهل من خصوصيات جزيرة جربة التراثية والحضارية

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - يحتضن مسرح الهواء الطلق بحومة السوق جربة يوم 18 جويلية الحالي، عرضا موسيقيا يحمل عنوان "جربة حكاية" للفنان أنيس المليتي، تنظمه جمعية لوطوس للثقافة والفنون.
"جربة حكاية" كما يقدّمه صاحبه، هو عمل فني يدزم ساعتين و10 دقائق يجمع أنماطا موسيقية متنوعة مثل الطبال الجربي وغيره، لكنه يحافظ على خصوصيات التراث الموسيقي الذي تزخر به الجزيرة رغم تعدّد أنماطه.

ويتضمّن العرض أبرز الأغاني التراثية التي تشتهر بها جزيرة جربة، سيتم أداء بعضها بتوزيع موسيقي مختلف يجمع بين الأصالة والمعاصرة بعد أن أدخل عليها أنيس المليتي آلات موسيقية غربية.
ويشارك في هذا العرض 76 شخصا بين عازفين ومغنين وراقصين، ولا تهتم الخصائص الفنية للعرض بالجمال الموسيقي فحسب، بل ستصاحب الألحان الموسيقية لوحات كوريغرافية وإضاءة وعناصر سينوغرافية أخرى تساهم في مسرحة العرض تماشيا تماشيا مع تفاصيل الحكاية المقدمة حول جزيرة جربة.
ويبرز عرض "جربة حكاية" هويّة هذه الجزيرة وخصوصياتها ومقوّمات ثقافتها وذاكرتها الجماعيّة الموغلة في الأصالة وحبّ الحياة والتّسامح والانفتاح على الآخر على مرّ التاريخ والحضارات المتعاقبة على جزيرة الاحلام.



Publié le:2017-07-12 21:02:33

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