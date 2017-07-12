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Sport

كرة القدم - اتحاد بن قردان يعقد جلسته العامة التقييمية

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - تعقد الهيئة المديرة لفريق اتحاد بن قردان مساء اليوم الاربعاء بدار الثقافة بالجهة الجلسة العامة العادية التقييمية استعدادا لانطلاق نشاط الموسم الرياضي الجديد.
وكان الفريق حقق نتائج طيبة خلال الموسم المنقضي حيث بلغ نهائي كاس تونس وخسر بصعوبة صفر/1 امام النادي الافريقي بملعب رادس.
كما خاض المرحلة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن مجموعة اللعب من اجل التتويج.

وفي سياق متصل كانت الهيئة المديرة للاتحاد قد توصلت الى اتفاق رسمي مع المدرب منتصر الوحيشي للاشراف على الادارة الفنية للفريق وفق ما اعلنه النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وسيخلف منتصر الوحيشي الذي سبق له خوض تجربة تدريبية مع النجم الساحلي (في خطة مدرب مساعد) المدرب شكري الخطوي الذي خير المغادرة على امل خوض تجربة جديدة خارج حدود الوطن.
ر- م ف



Publié le:2017-07-12 12:51:44

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