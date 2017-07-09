رابطة ابطال افريقيا - الترجي ينهي مرحلة المجموعات في الصدارة ويتبارى مع الاهلي المصري في ربع النهائي

Dimanche 09 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 21:03:38

- بعد ان ضمن تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم منذ الجولة الماضية انهى الترجي الرياضي التونسي اليوم الاحد تصفيات مرحلة المجموعات في الصدارة اثر انتصاره على سان جورج الاثيوبي 4/صفر بملعب رادس في مباراة لحساب الجولة الاخيرة ضمن المجموعة الثالثة. وهو ما يمنح فريق "باب سويقة" اسبقية خوض مقابلة اياب دور الثمانية على ارضه.وتصدر الترجي المجموعة الثالثة ب 12 نقطة وتاهل صحبة صن داونز الجنوب افريقي (حامل اللقب) الذي احتل المركز الثاني ب 9 نقاط.وسيلتقي الترجي في مباراة الدور ربع النهائي فريق الاهلي المصري يوم 8 او 9 او 10 سبتمبر في القاهرة على ان يكون الاياب في ملعب رادس يوم 15 او 16 او 17 من نفس الشهر.ومنذ انطلاق مباراة اليوم بملعب رادس دخل الترجي اللقاء متصدرا ب 9 نقاط وعينه على الانتصار للبقاء في طليعة الترتيب والمحافظة على تقدمه على ملاحقه المباشر /حامل اللقب/ فريق "صن داونز" الجنوب افريقي صاحب المركز الثاني ب9 نقاط .. وهو ما تحقق اليوم من خلال الانتصار العريض للترجي 4/صفر وتعادل صن داونز مع فيتا كلوب 1/1 وشهدت تشكيلة المدرب فوزي البنزرتي اليوم امام سان جورج بعض الغيابات لاسباب تاديبية بعد حصول المدافع منتصر الطالبي والمهاجم طه ياسين الخنيسي على البطاقة الصفراء الثانية غير ان الرصيد البشري الثري الذي يتمتع به الفريق جعل الاطار الفني يدفع باللاعب علي المشاني في محور الدفاع مكان الطالبي ويقحم بلال الماجري مكان هداف الفريق طه ياسين الخنيسي.زملاء الحارس معز بن شريفية الذين اكتفوا في الجولتين الاخيرتين بالتعادل عادوا اليوم كابهى ما يكون الى سكة الانتصارات وانهوا مرحلة المجموعات على وقع انتصار معنوي هام 4/صفر .. قبل ان يوجهوا تركيزهم خلال الفترة القادمة نحو مشاركة الفريق في دوري ابطال العرب المقررة بمدينة الاسكندرية المصرية من 22 جويلية الجاري الى 5 اوت القادم.الترجي كان في طريق مفتوح امام سان جورج باعتبار تباين موزاين القوى على مستوى التجربة من ناحية .. وخاصة باعتبار الفريق الضيف كان قد فقد كامل حظوظه في الترشح الى الدور ربع النهائي اثر خسارته القاسية في الجولة الفارطة على ارضه امام "صن داونز" بهدف دون رد. وقد اضاع ركلة جزاء عندما كانت النتيجة متعادلة سلبيا.افتتح خليل شمام النتيجة للترجي في د29 من تصويبة ارضية قوية من على حدود منطقة الجزاء اثر تمريرة محكمة من متوسط الميدان سعد بقير.وضاعف بلال الماجري النتيجة في د35 من تسديدة على مقربة من مرمى الحارس الاثيوبي اثر اضطراب في محور دفاع الفريق الضيف لينتهي الشوط الاول 2/صفر.الشوط الثاني كان شبيها بالاول مع تكتل دفاعي للفريق الاثيوبي في مناطقه الخلفية لكن اللاعب العائد من تجربة قصيرة في فريق "تينيريفي" الاسباني هيثم الجويني اضاف الهدف الثالث في د82 وختم المدافع الهداف علي المشاني المهرجان بهدف رابع في الوقت البديل د90 زائد 4 .