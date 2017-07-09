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مراسل قناة العربية: قطر تتعامل مع الجن

Dimanche 09 Juillet 2017
وكالات - تحولت تغريدات لمراسل قناة العربية في شمال وغرب أفريقيا إلى مثار سخرية واستهزاء على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد زعمه بأن دولة قطر تستعين بالجن والمشعوذين لحل الأزمة الخليجية.

واعتقد ناشطون أن الأمر لا يعدو كونه مزحة أو دعابة من مراسل العربية الخليل ولد اجدود، غير أن متابعة لحسابه على تويتر تظهر أنه كان جادا فيما طرح، حيث قال في تغريدة له : "مشعوذون من السينغال و موريتانيا يحصلون على ملايين الدولارات بعد تواصلهم مع شيوخ في قطر عرضوا عليهم استنزال الأرواح وتسخير الجن لحل الأزمة".

بدورهم دشن ناشطون وسما ساخرا على تويتر تحت عنوان #قطر_تتعامل_الجن محققا نسبة مشاركات واسعة، حيث سخر مغردون من المراسل والقناة التي يعمل بها، فيما اعتبر آخرون ذلك دليلا على ضعف الحجة التي تستند إليها وسائل إعلام الحصار في أزمتها مع دولة قطر.



Publié le:2017-07-09 18:07:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 145083

Mandhouj  (France)  |Dimanche 09 Juillet 2017 à 18h 43m |           


أفلست العربية و المسؤولين على العربية .. أما دول الحصار فحدث و لا حرج ! الشر الذي يفعلونه في اليمن سيحل بهم عن قريب ... اتمنى لشعوب تلك الدول استفاقة تقيهم شر ما سيحل بحكامهم ...

الله يعطيهم الكوليرا و الوباء الطاعون يقتلهم في قصورهم .



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