مراسل قناة العربية: قطر تتعامل مع الجن

واعتقد ناشطون أن الأمر لا يعدو كونه مزحة أو دعابة من مراسل العربية الخليل ولد اجدود، غير أن متابعة لحسابه على تويتر تظهر أنه كان جادا فيما طرح، حيث قال في تغريدة له : "مشعوذون من السينغال و موريتانيا يحصلون على ملايين الدولارات بعد تواصلهم مع شيوخ في قطر عرضوا عليهم استنزال الأرواح وتسخير الجن لحل الأزمة".
بدورهم دشن ناشطون وسما ساخرا على تويتر تحت عنوان #قطر_تتعامل_الجن محققا نسبة مشاركات واسعة، حيث سخر مغردون من المراسل والقناة التي يعمل بها، فيما اعتبر آخرون ذلك دليلا على ضعف الحجة التي تستند إليها وسائل إعلام الحصار في أزمتها مع دولة قطر.
Publié le:2017-07-09 18:07:41
Par:karimyousef (France )
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