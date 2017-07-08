Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Akoullk 3an El Shouk  
Sport

دورة تبوك الدولية - النادي الصفاقسي في المجموعة الثانية

Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات - سيخوض النادي الصفاقسي دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم المقررة خلال الفترة من 31 جويلية الجاري الى غاية 6 اوت القادم في المجموعة الثانية الى جانب فريقي الشباب والوطن السعوديين.

وكانت عملية سحب القرعة اجريت امس الجمعة بمدينة تبوك السعودية.
وقد ضمت المجموعة الاولى اندية الاتحاد والاتفاق السعوديين والاسماعيلي المصري.
ويتأهل صاحب المركز الاول عن كل مجموعة الى المباراة النهائية.



Publié le:2017-07-08 16:02:41

festival-29e764e338d691dd923b1bd2d98c471a-2017-07-08 16:02:41
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145040



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12614,9

  • (06 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78318 DT        1$ =2,46383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juil)   1096,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145040 372|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires