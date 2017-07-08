دورة تبوك الدولية - النادي الصفاقسي في المجموعة الثانية

Samedi 08 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-08 16:02:41

- سيخوض النادي الصفاقسي دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم المقررة خلال الفترة من 31 جويلية الجاري الى غاية 6 اوت القادم في المجموعة الثانية الى جانب فريقي الشباب والوطن السعوديين.وكانت عملية سحب القرعة اجريت امس الجمعة بمدينة تبوك السعودية.وقد ضمت المجموعة الاولى اندية الاتحاد والاتفاق السعوديين والاسماعيلي المصري.ويتأهل صاحب المركز الاول عن كل مجموعة الى المباراة النهائية.