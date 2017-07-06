مهرجان تقيوس الصيفي بدقاش يفتتح الليلة دورته الثلاثين بسهرة للفن الشعبي

Jeudi 06 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 16:26:34

- يفتتح مهرجان تقيوس الصيفي بدقاش من ولاية توزر الليلة 6 جويلية فعاليات دورته الثلاثين بسهرة للفن الشعبي يقدمها الفنان محمد الخامس القفصي لتتوالى السهرات الفنية التي تجمع بين الفنون الشعبية والراب والراي والموسيقى الوترية والعروض المسرحية والعروض الموجهة للأطفال إلى غاية 14 جويلية.وبين عصام الرويسي مدير المهرجان في تصريح لوات أن برمجة الدورة الجديدة من المهرجان حاولت ملامسة مختلف الأذواق بسهرات متنوعة على ركح مسرح دقاش الصيفي مضيفا أن رواد المهرجان ليسوا من أبناء معتمدية فقط إذ تعود المهرجان على استقطاب جمهور من كامل الولاية.وأشار إلى أن المهرجان حظي بعروض مدعمة من وزارة الشؤون الثقافية وتتمثل في العرض المسرحي "حديث الجبال" لمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة وعرض لموسيقى الراب لكلاي بيبي جي، إلى جانب دعم جزئي يشترك فيه المهرجان مع الوزارة لسهرة المغنية منال عمارة، ملاحظا أن هيئة المهرجان تحصلت على الدعم المالي المخصص من طرف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، في انتظار مساهمة بلدية دقاش والمجلس الجهوي وبعض المؤسسات الاستشهارية التي تعهدت بتقديم دعم مالي.ويتضمن البرنامج سهرة للفن الشعبي مع محمد الخامس القفصي في الافتتاح تليها سهرة لموسيقى الراب يحييها النجم التونسي كلاي بي بي جي يوم 7 جويلية/ ثم عرض مسرحية "حديث الجبال" يوم 8 جويلية.ويتجدد الموعد يوم 9 جويلية مع الفنون الشعبية بسهرة يحييها الفنان سمير لوصيف.ويكون الموعد يوم 10 جويلية مع الطفل والعائلة بسهرة ينشطها عمي رضوان.ويخصص المهرجان سهرة يوم 11 جويلية لموسيقى الراي بسهرة بعنوان "100 بالمائة راي" وذلك احتفالا بمرور ثلاثين سنة على خروج هذا الفن للعالم، إحياء لرواد فن الراي الجزائري، في حين يكون الموعد يوم 12 جويلية مع الفنانة الاستعراضية منال عمارة لتختتم فعاليات المهرجان يوم 14 جويلية بموسيقى الراب مع الفنان بلطي.ص م