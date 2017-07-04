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Sport

بطولة ويمبلدون : انس جابر تنهزم امام الروسية سيفتلانا كوسنتسوفا وتخرج من الدور الاول

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - خرجت اللاعبة التونسية انس جابر من الدور الاول لمنافسات بطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمتها مساء اليوم الثلاثاء امام اللاعبة الروسية سيفتلانا كوسنتسوفا المصنفة ثامنة عالمية بنتيجة 2-صفر تفاصيله 3-6 و2-6.

وكانت انس جابر (104 عالميا) قد تفوقت على الامريكية اسيا محمد (131 عالميا) بنتيجة 6/4 و6/صفر يوم الجمعة الماضي لحساب الدور الثالث من التصفيات التمهيدية لتتمكن من دخول الجدول النهائي للدورة .
ويذكر ان انس جابر قد فازت قبلها على التايلاندية لوكسيكا كومكهوم (المصنفة 169 عالميا) 7-6 و6-3.
كما انتصرت في الدور الاول للتصفيات التمهيدية على الروسية صوفيا زهوك (المصنفة 2017 عالميا) بنتيجة 6-3 و7-6.



Publié le:2017-07-04 21:17:27

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