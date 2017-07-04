بطولة ويمبلدون : انس جابر تنهزم امام الروسية سيفتلانا كوسنتسوفا وتخرج من الدور الاول

وكانت انس جابر (104 عالميا) قد تفوقت على الامريكية اسيا محمد (131 عالميا) بنتيجة 6/4 و6/صفر يوم الجمعة الماضي لحساب الدور الثالث من التصفيات التمهيدية لتتمكن من دخول الجدول النهائي للدورة .
ويذكر ان انس جابر قد فازت قبلها على التايلاندية لوكسيكا كومكهوم (المصنفة 169 عالميا) 7-6 و6-3.
كما انتصرت في الدور الاول للتصفيات التمهيدية على الروسية صوفيا زهوك (المصنفة 2017 عالميا) بنتيجة 6-3 و7-6.
Publié le:2017-07-04 21:17:27
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:فيديو اليوم: لطفي بوشناق يشارك فرقة سورية الغناء والعزف في شوارع إسطنبول