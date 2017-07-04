فيديو اليوم: لطفي بوشناق يشارك فرقة سورية الغناء والعزف في شوارع إسطنبول

Mardi 04 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-04 20:59:44

- راج فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان التونسي لطفي بوشناق وهو يشارك فرقة سورية الغناء و العزف في شوارع إسطنبول.وظهر "لطفي بوشناق" متماهيا مع المجموعة " السورية" التي قامت باداء اغاني من التراث السوري.ونال لطفي بوشناق إعجاب عدد كبير من المتابعين " السوريين والتونسيين".