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فيديو اليوم: لطفي بوشناق يشارك فرقة سورية الغناء والعزف في شوارع إسطنبول

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - راج فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان التونسي لطفي بوشناق وهو يشارك فرقة سورية الغناء و العزف في شوارع إسطنبول.

وظهر "لطفي بوشناق" متماهيا مع المجموعة " السورية" التي قامت باداء اغاني من التراث السوري.
ونال لطفي بوشناق إعجاب عدد كبير من المتابعين " السوريين والتونسيين".




Publié le:2017-07-04 20:59:44

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1 de 1 commentaires pour l'article 144873

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 04 Juillet 2017 à 22h 31m |           
تحية لبوشناق لمساندته لهؤلاء الشباب والفيديو يدمي القلب فهذا الشعب السوري الطيب لا يستحق هذا السفاح الذي شرد الملايين وحول أعزة قومه لمتسولين على قارعة الطرقات في جل بلدان المتوسط وعبر العالم *



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