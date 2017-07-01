رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يصعد الى الدور ربع النهائي

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-01 18:21:15

- ضمن النجم الساحلي ترشحه الى الدور ربع النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه فيروفييرو الموزمبيقي 1-1 في المباراة التي اقيمت بينهما في بايرا يوم السبت لحساب الجولة الخامسة قبل الاخيرة من منافسات المجموعة ضمن مرحلة المجموعات.وكان النجم الساحلي في طريقه لتلقي خسارته الاولى في المسابقة بعدما تقدم فيروفييرو بواسطة شيليتو عمر في الدقيقة 73 بكرة خادعة رفعها بالحارس اشرف كرير لكن محمد الصفاقسي نجح في الحصول على ركلة جزاء حولها الى هدف التعادل سليم بن بلقاسم في الدقيقة 84.وحافظ النجم الساحلي على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين امام المريخ السوداني الفائز مساء الجمعة على مواطنه الهلال 2-1.وبقي فيروفييرو في المركز الثالث ب5 نقاط في حين يتذيل الهلال الترتيب ب4 نقاط.ويستضيف النجم الساحلي في الجولة الختامية المريخ السوداني يوم 7 جويلية بالملعب الاولمبي بسوسة في مباراة ينشد خلالها فريق جوهرة الساحل انهاء مرحلة المجموعات في الصدارة بما يمكنه من خوض اياب الدور ربع النهائي على ارضه بينما يدخلها الفريق السوداني برغبة انتزاع البطاقة الثانية المؤهلة الى دور الثمانية وكسب المنافسة غير المباشرة مع فيروفييرو الذي يتحول الى الخرطوم لمواجهة الهلال الذي فقد كامل حظوظه في سباق التاهل.وعرفت تشكيلة النجم الساحلي غياب عدد كبير من العناصر الاساسية ابرزهم حارس المرمى ايمن المثلوثي لالتزامات عائلية والمدافعين شهاب بن فرج بسبب عقوبة الايقاف للانذار الثاني وحمدي النقاز بداعي الاصابة وعمار الجمل لاختلاف مع الهيئة المديرة بخصوص تمديد العقد ولاعبي الوسط علية البريقي وحمزة لحمر نتيجة جمع انذارين وهو ما جعل المدرب الفرنسي هوبار فيلود امام خيارات فنية محدودة.ومقارنة بلقاء الذهاب الذي اقيم بسوسة وعرف فوزا عريضا للنجم الساحلي بخماسية دون رد سجل مستوى فيروفييرو تحسنا ملحوظا وتمكن من الصمود في وجه زملاء ايهاب المساكني والابقاء على نتيجة التعادل لاطول فترة ممكنة بما عزز رصيد الثقة لدى عناصره التي امنت مع تقدم الدقائق اكثر بحظوظها لتتمكن ضد مجرى اللعب من كسب الاسبقية بفضل كرة ماكرة من شيليتو عمر وضعها من فوق الحارس اشرف كرير في الدقيقة 73 بعدما اضاع قبلها محمد الصفاقسي فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل من انفراد بالحارس غير انه سدد بجانب القائم.ونزل النجم الساحلي خلال الدقائق الاخيرة بكامل ثقله نحو الهجوم لادراك التعادل وهو ما نجح في تحقيقه بعدما خطف محمد الصفاقسي كرة مرتدة من الدفاع الموزمبيقي ليسقط المدافع في المحظور ويرتكب الخطا داخل المنطقة ليعلن الحكم عن ركلة جزاء جسمها سليم بن بلقاسم مانحا التعادل لفريقه في الدقيقة 84.ر-امين