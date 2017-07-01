الهلال السوداني يقيل نبيل الكوكي بعد هزيمة فريقه أمام المريخ السوداني

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-01 11:58:05

- أنعش فريق المريخ السوداني آماله في التأهل الى الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه امس الجمعة في أم درمان على ضيفه الهلال بنتيجة 2ـ1 في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.وانحصرت المنافسة على التاهل الى الدور القادم بين المريخ وفيروفيارو الموزمبيقي.وسجل هدفي المريخ محمد عبد الرحمان في الدقيقتين 9 و48، فيما جاء هدف الهلال بواسطة محمد موسى في الدقيقة 65.وقد شن مدرب الهلال التونسي نبيل الكوكي هجوما عنيفا على حكم المباراة الكاميروني نيانت اليووم، وقال في تصريح على الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك :"لقد استبشرنا بالتغيير الإداري الذي حدث في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكن للأسف التحكيم الأفريقي لا يتغير وقد ظلم الحكم الهلال، ولم يحتسب له ركلة جزاء وهدفا صحيحا ".وأشاد الكوكي بمستوى الهلال في الشوط الثاني، مؤكدا أنه ظهر بشكل أفضل ولكن طريقة إدارة الحكم الكاميروني للمباراة، أثرت على آداء فريقه .. وأشار إلى ان فريقه صنع الفرص الكفيلة بإحراز أهداف، ولكن لم يستطع التسجيل.وعلمت موزاييك أنّ فريق الهلال السوداني أقال مدربه التونسي نبيل الكوكي ومواطنه مدرب الحراس، بعد هزيمة الفريق أمام غريمه الأبدي المريخ في الجولة الخامسة لرابطة الأبطال الأفريقية 2-1.