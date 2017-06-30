دورة وييمبلدون | انس جابر تواجه المصنفة الثامنة عالميا الروسية

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 20:24:39

- وضعت قرعة الدور الاول من الجدول النهائي لدورة ويمبلدون للتنس التونسية انس جابر في مواجهة صعبة امام اللاعبة الروسية سيفتلانا كونزتسوفا المصنفة في المركز الثامن عالميا. وستدور المباراة يوم الثلاثاء 4 جويلية القادم .وكانت انس جابر قد تفوقت على الامريكية اسيا محمد (131 عالميا) بنتيجة 6/4 و6/صفر في وقت سابق اليوم الجمعة لحساب الدور الثالث من التصفيات التمهيدية لتتمكن من دخول الجدول النهائي لدورة ويمبلدون .ويذكر ان انس جابر (104 عالميا) قد فازت امس الخميس على التايلاندية لوكسيكا كومكهوم (المصنفة 169 عالميا) 7-6 و6-3.كما انتصرت في الدور الاول على الروسية صوفيا زهوك (المصنفة 2017 عالميا) بنتيجة 6-3 و7-6 .ر/حسني / ص.