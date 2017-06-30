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Sport

دورة وييمبلدون | انس جابر تواجه المصنفة الثامنة عالميا الروسية

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - وضعت قرعة الدور الاول من الجدول النهائي لدورة ويمبلدون للتنس التونسية انس جابر في مواجهة صعبة امام اللاعبة الروسية سيفتلانا كونزتسوفا المصنفة في المركز الثامن عالميا. وستدور المباراة يوم الثلاثاء 4 جويلية القادم .

وكانت انس جابر قد تفوقت على الامريكية اسيا محمد (131 عالميا) بنتيجة 6/4 و6/صفر في وقت سابق اليوم الجمعة لحساب الدور الثالث من التصفيات التمهيدية لتتمكن من دخول الجدول النهائي لدورة ويمبلدون .
ويذكر ان انس جابر (104 عالميا) قد فازت امس الخميس على التايلاندية لوكسيكا كومكهوم (المصنفة 169 عالميا) 7-6 و6-3.
كما انتصرت في الدور الاول على الروسية صوفيا زهوك (المصنفة 2017 عالميا) بنتيجة 6-3 و7-6 .
ر/حسني / ص.



Publié le:2017-06-30 20:24:39

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