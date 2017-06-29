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Sport

فيفا يؤكد إقامة مونديالي روسيا وقطر في موعديهما

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - أكدت فاطمة سمورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن قرار إسناد تنظيم مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر اتخذه الفيفا في حينه وليس هناك ما يدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار وسوف تقام البطولتان في موعديهما.

ورحبت سمورا، في تصريحات لها امس الأربعاء، بنشر تقرير الأمريكي مايكل غارسيا، وقالت "إن من شأنه تعزيز الشفافية في الفيفا".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر، الثلاثاء، النص الكامل لتقرير غارسيا الذي أظهر بوضوح ومن جديد تبرئة ساحة مونديالي روسيا وقطر من أي مزاعم وشبهات تأكيدا لقرار لجنة الأخلاق في 13 ديسمبر 2014، والذي أغلق ملف التحقيق بشكل نهائي.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022 بقطر كانت رحبت في وقت سابق بنشر الفيفا النص الكامل لتقرير غارسيا وشككت في توقيت تسريبه.



Publié le:2017-06-29 10:26:49

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