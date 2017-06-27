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Sport

النجم الساحلي يشد الثلاثاء الرحال الى مابوتو لمواجهة فيروفييرو وسط غيابات بارزة

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - تنطلق يوم الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء رحلة بعثة النجم الساحلي في اتجاه العاصمة الموزمبيقية مابوتو عبر اسطنبول لمواجهة فيروفييرو يوم السبت المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى ضمن رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.

وسيكون النجم الساحلي خلال هذه المقابلة منقوصا من عدة ركائز اساسية على غرار شهاب بن فرج (مدافع) وعلية البريقي وحمزة لحمر (لاعبا وسط) نتيجة عقوبة الانذار الثاني الى جانب تواصل احتجاب حمدي النقاز (مدافع) بداعي الاصابة وعمار الجمل (مدافع) لاختلاف حول تجديد العقد بينما تبقى مشاركة القائد ايمن المثلوثي (حارس مرمى) بين الشك واليقين في ظل بعض الالتزامات العائلية.
ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الاولى برصيد 8 نقاط وهو بحاجة لنقطة واحدة لضمان التاهل الى الدور ربع النهائي غير ان الفريق يسعى الى الحصول على المركز الاول لاجراء لقاء اياب ربع النهائي بالملعب الاولمبي بسوسة.
ويتقاسم الهلال السوداني ومواطنه المريخ وفيروفييرو المركز الثاني ب4 نقاط.
ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني الى الدور ربع النهائي.
وكان النجم الساحلي حقق فوزا كاسحا على فيروفييرو بخماسية دون رد في مباراة الذهاب ضمن الجولة الافتتاحية.

ر-امين

Publié le:2017-06-27 15:03:58

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