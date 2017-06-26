عاهل المغرب لأمير قطر: نعتز بتعاوننا المثمر وأخوتنا المتينة

Lundi 26 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-26 00:47:12

- أعرب العاهل المغربي «محمد السادس»، الأحد، عن «اعتزازه بعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل» التي تربط بلاده بدولة قطر. وذلك في برقية تهنئة بذكري تولي الشيخ «تميم بن حمد» لمقاليد الحكم.وفي برقية تهنئة أرسلها العاهل المغربي إلى أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، قال الملك «محمد السادس»، مخاطبًا أمير قطر، إنه يعتز بـ«الأخوة المتينة والتقدير المتبادل الذي يجمعهما شخصيًا وعائلتيهما».وأكد حرصه على مواصلة العمل المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تتضمن كل من السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين.وتأتي برقية التهنئة المغربية هذه في ظل أزمة غير مسبوقة بين دول الخليج، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر، قبل أسابيع.ودعت الدول الثلاثة مواطنيها إلى مغادرة الدوحة خلال 14 يوما، وأمهلت القطريين نفس المدة، التي انقضت فعليا.وشملت قرارات الدول الثلاثة، التي انحازت لها أطراف حليفة، من المنطقتين العربية والإفريقية، فرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، بذريعة «دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة.وشدّدت العاصمة القطرية على أنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.يُذكر أنه في 13 يونيو/ حزيران الجاري، قررت المملكة المغربية، إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، في إطار «التكافل والتضامن بين الشعوب الإسلامية».