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توقيف أصالة نصري بمطار بيروت بدعوى ''ضبط مخدرات بحوزتها''

Lundi 26 Juin 2017
وكالات - أوقفت شرطة مطار بيروت الدولي، الأحد، الفنانة السورية أصالة نصري، في أثناء توجهها إلى القاهرة برفقة زوجها المخرج المصري طارق العريان وأولادها.

وقال مصدر أمني داخل المطار للأناضول، إنه "تم توقيف أصالة، بعد أن تم العثور على 5 غرامات من الكوكايين في علبة الماكياج الخاصة بها، وتم نقلها إلى مكتب مكافحة المخدرات في بيروت".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المُدعي العام اتهم أصالة، بحيازة المخدرات وأحالها إلى مكتب مكافحة المخدرات للتحقيق معها وإخضاعها لفحوص.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الفنانة السورية لا تزال موقوفة في المطار برفقة زوجها وأولادها، إلى حين صدور نتائج التحقيق.



يذكر أنّ حضور أصالة إلى لبنان، جاء تلبية لدعوة شركة “إيغل فيلمز” لصاحبها جمال سنان، لحضور إفطارها السنوي الذي أقامته الجمعة الماضي في أحد الفنادق البيروتية.

وتعد أصالة (48 عاما)، من أشهر فنانات الوطن العربي ولها جماهيرية واسعة، وهي ابنة الفنان السوري الراحل مصطفى نصري.

واشتهرت منذ بداية الاحتجاجات في سوريا بمواقفها المعارضة للرئيس السوري بشار الأسد وغادرت البلاد على إثرها.

Publié le:2017-06-26 00:31:24

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