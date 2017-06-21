رونالدو يمنح البرتغال أول فوز في كأس القارات أمام روسيا

واستقبل هداف ريال مدريد برأسه تمريرة رفائيل غيريرو العرضية ليسكن الكرة الشباك في الدقيقة الثامنة وفشلت محاولات روسيا، التي تستضيف نهائيات كأس العالم العام المقبل، في التعادل.
ورفعت البرتغال بطلة أوروبا، التي تعادلت في مباراتها الأولى 2-2 مع المكسيك، رصيدها إلى أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لروسيا التي هزمت نيوزيلندا 2-صفر في لقاء الافتتاح.
وستلعب المكسيك في وقت لاحق مع نيوزيلندا ويمكن أن تتقاسم الصدارة مع البرتغال في حال فوزها.
#RUSPOR— Téléfoot (@telefoot_TF1) 21 juin 2017
8è minute et déjà Cristiano Ronaldo frappe : sur un centre de Guerreiro, il marque de la tête, 0-1 ! https://t.co/s27O1eFkEe
Publié le:2017-06-21 18:30:28
Par:BenMoussa (Tunisia )
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