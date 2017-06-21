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Sport

رونالدو يمنح البرتغال أول فوز في كأس القارات أمام روسيا

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - سجل كريستيانو رونالدو هدفا مبكرا من ضربة رأس ليقود البرتغال للفوز 1-صفر على روسيا صاحبة الضيافة لتنتزع صدارة مجموعتها بكأس القارات لكرة القدم يوم الأربعاء.
واستقبل هداف ريال مدريد برأسه تمريرة رفائيل غيريرو العرضية ليسكن الكرة الشباك في الدقيقة الثامنة وفشلت محاولات روسيا، التي تستضيف نهائيات كأس العالم العام المقبل، في التعادل.
ورفعت البرتغال بطلة أوروبا، التي تعادلت في مباراتها الأولى 2-2 مع المكسيك، رصيدها إلى أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لروسيا التي هزمت نيوزيلندا 2-صفر في لقاء الافتتاح.
وستلعب المكسيك في وقت لاحق مع نيوزيلندا ويمكن أن تتقاسم الصدارة مع البرتغال في حال فوزها.





Publié le:2017-06-21 18:30:28

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