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السعودية: إعفاء محمد بن نايف وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد

Mercredi 21 Juin 2017
وكالات - صدرت أوامر ملكية سعودية صباح اليوم الأربعاء، أعفي بموجبها محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد ووزير للداخلية، فيما عين محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا له، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير للدفاع، في الوقت الذي تم تعديل فيه بند بالنظام الأساسي (الدستور).

ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز لمبايعة نجله محمد بن سلمان ولياً للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح ليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد عين عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، فيما عين عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.

وقالت قناة العربية السعودية إن "31 من 34 من هيئة البيعة اختاروا محمد بن سلمان وتنحي محمد بن نايف إحقاقا للشريعة الإسلامية وخدمة للبلاد".


وجاء في الأمر الملكي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

كما تمت إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.


Publié le:2017-06-21 10:01:26

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7 de 7 commentaires pour l'article 144359

Tresor  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 11h 09m |           
Http://worldnewsdailyreport.com/dna-tests-prove-retired-postman-has-over-1300-illegimitate-children/comment-page-3/#comments

Tresor  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 11h 08m |           
محمد بن سلمان هذا الذي سيصبح عمَا قريب خادما للحرمين الشريفين , قدًم منذ أسبوع عرضا للفنًان الأمريكي كاني ويست يتمثَل في أن يسمح له بمضاجعة زوجته كيم كارداشيان لليلة واحدة مقابل 10 ملايين دولار
بإذن الله سيكون ملكا مباركا على الشعب السعودي وخادما جليلا للحرمين الشريفين .

محمد بن سلمان

Mnasbad  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 10h 43m |           
احذروا المصائب القادمة على العرب من المحمدين بن زايد راس الافعى وبن سلمان المبتور عقليا

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 10h 41m |           
الأمر الملكي: بند بالنظام الأساسي (الدستور الملكي)..... يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس" للمملكة لتبقى الرعية تحت نظام المماليك....الملك لله وحده...قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ....أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . رَبِّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِاِ اليَوم ...بسم الله الرحمن الرحيم  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ  لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ  تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ  سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 10h 39m |           
منقول

عاجل/مصدر من العائلة الحاكمة في السعودية : بعد إعفاء بن نايف..الملك سيتنازل عن الحكم لابنه و موجة اعتقالات كبرى قادمة

علق المغرد الشهير “مجتهد” المعروف بتسريبه أخبارا خاصة من دوائر صنع القرار في السعودية، على القرار الملكي المفاجئ القاضي بتنحية محمد بن نايف عن ولاية العهد، وتنصيب محمد بن سلمان مكانه.

وقال المغرد السعودي في سلسلة تغريدات له على حسابه في “تويتر” إنه “كما توقع مجتهد قبل أيام اختبار أزمة قطر شجعت ابن سلمان على إقالة ابن نايف”.

وأضاف أن “الخطوات التالية قرارات تجميلية تحسن صورة ولد سلمان وحملة اعتقالات ضخمة تشمل أشخاصا في الأسرة الحاكمة. خلال أيام يتنازل الملك سلمان للولد سلمان”.

وقال “مجتهد”: “هناك غضب داخل آل سعود واتصالات ساخنة لكن لم يتبين إن كان سيتمخض عنها تمرد على هذه القرارات أو ستُـحتوى”.

وعن الموقف الغربي من القرارات الملكية السعودية هذه، قال “مجتهد” إن “ترامب شخصيا على علم لكن المؤسسات الأمريكية ودول أوربا وخاصة ألمانيا متفاجئون وقد تصدر تعليقات بهذا المعنى”.

وصدرت أوامر ملكية سعودية، الأربعاء، أعفي بموجبها محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد ووزير للداخلية، فيما عين محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا له، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير للدفاع، في الوقت الذي تم فيه تعديل بند بالنظام الأساسي (الدستور).

ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز لمبايعة نجله محمد بن سلمان وليا للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح ليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد عين عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، فيما عين عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.

وقالت قناة العربية السعودية إن “31 من 34 من هيئة البيعة اختاروا محمد بن سلمان وتنحي محمد بن نايف إحقاقا للشريعة الإسلامية وخدمة للبلاد”.

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 10h 34m |           
هذا دليل بأن ما كتب في بعض الصحف من الخليج وما ذكره احد اقرباء الؤمراء الايماريتيين كان صحيح، لكن ما توعد به كذلك هذا الايماريتي بعد الانقلاب الابيض في السعودية انهم سيستولون على الدوحة.

صدق المصطفى الذي لا ينطق على الهواء، صعس

رمضان كريم

Abou_Mazen  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 10h 14m |           
Hahahahahaa .....إحقاقا للشريعة الإسلامية وخدمة للبلاد



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