السعودية: إعفاء محمد بن نايف وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد

Mercredi 21 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-21 10:01:26

- صدرت أوامر ملكية سعودية صباح اليوم الأربعاء، أعفي بموجبها محمد بن نايف من منصبه كولي للعهد ووزير للداخلية، فيما عين محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا له، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع الاحتفاظ بمنصبه كوزير للدفاع، في الوقت الذي تم تعديل فيه بند بالنظام الأساسي (الدستور).ودعا الملك سلمان بن عبدالعزيز لمبايعة نجله محمد بن سلمان ولياً للعهد بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح ليوم الأربعاء.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد عين عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، فيما عين عبد الرحمن الربيعان مستشارا بالديوان الملكي برتبة وزير.وقالت قناة العربية السعودية إن "31 من 34 من هيئة البيعة اختاروا محمد بن سلمان وتنحي محمد بن نايف إحقاقا للشريعة الإسلامية وخدمة للبلاد".وجاء في الأمر الملكي: "تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".كما تمت إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه.