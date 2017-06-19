ألمانيا تهزم استراليا 3-2 في كأس القارات

وتقاسمت المانيا صدارة المجموعة الثانية مع الشيلي التي فازت 2-صفر على الكاميرون يوم الأحد.
وتقدمت المانيا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق لارس شتيندل قبل ان تدرك استراليا التعادل عن طريق توم روجيتش في الدقيقة 41 لكن فرحة ابطال اسيا لم تدم اكثر من 4 دقائق بعدما تحصلت المانيا على ركلة جزاء جسمها يوليان دراكسلر (45).
ومع بداية الشوط الثاني أضاف ليون جوريتسكا هدفا ثالثا للالمان (48) لكن تومي يوريتش قلص لأستراليا (58).
ر-امين
Publié le:2017-06-19 18:55:42
Par:hamedmeg (Tunisia )
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