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Sport

ألمانيا تهزم استراليا 3-2 في كأس القارات

Lundi 19 Juin 2017
بــاب نــات - استهلت المانيا بطلة العالم مشوارها في كأس القارات لكرة القدم في روسيا بالفوز بتشكيلة شابة خلت من الأسماء اللامعة 3-2 على استراليا يوم الاثنين.

وتقاسمت المانيا صدارة المجموعة الثانية مع الشيلي التي فازت 2-صفر على الكاميرون يوم الأحد.
وتقدمت المانيا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق لارس شتيندل قبل ان تدرك استراليا التعادل عن طريق توم روجيتش في الدقيقة 41 لكن فرحة ابطال اسيا لم تدم اكثر من 4 دقائق بعدما تحصلت المانيا على ركلة جزاء جسمها يوليان دراكسلر (45).

ومع بداية الشوط الثاني أضاف ليون جوريتسكا هدفا ثالثا للالمان (48) لكن تومي يوريتش قلص لأستراليا (58).
ر-امين



Publié le:2017-06-19 18:55:42

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