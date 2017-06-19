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مسلحون يقتحمون منتجعا يضم سياحا غربيين في مالي

Lundi 19 Juin 2017
وكالات - قال متحدث باسم وزارة الأمن المالية إن مسلحين هاجموا منتجعا فاخرا يرتاده غربيون خارج بماكو عاصمة مالي.
ولم يكن لدى المتحدث أي تفاصيل أخرى عن الهجوم على منتجع لو كامبيمنت في دوجوراكورو إلى الشرق من باماكو لكنه قال إن الهجوم لا يزال مستمرا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أشخاص يقيمون في جوار المنتجع أنهم سمعوا إطلاق نار مصدره الموقع المذكور.
وذكر مراسل الوكالة أن سحابة دخان ارتفعت فوق المكان الذي توجه إليه جنود في الجيش المالي وقوة برخان الفرنسية للتصدي للمهاجمين.

وقتل خمسة جنود ماليين وأصيب ثمانية آخرون السبت في هجوم على معسكر للجيش بشمال مالي الذي يشهد تصاعدا للعنف.

وقال الجيش المالي في بيان إن الهجوم وقع في الصباح الباكر في بينتاغونغو التي تبعد نحو ثمانين كيلومترا غرب تمبكتو إحدى أكبر المدن في شمال البلاد. وأكد أن الهجوم شنته "عصابات لم تحدد هويتها".

يشار إلى أن المسلحين في مالي أعادوا تنظيم صفوفهم منذ طردتهم حملة عسكرية تقودها فرنسا في 2012 من بلدات شمال مالي سيطروا عليها قبل ذلك بعام.

وعلى الرغم من الضربات الفرنسية المستمرة لمخابئ المسلحين فقد شنوا سلسلة من الهجمات في الشهور القليلة الماضية، منها تفجير في قاعدة عسكرية في يناير/كانون الثاني الماضي أودى بحياة ما لا يقل عن 77 شخصا.



Publié le:2017-06-19 00:39:06

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