Dimanche 18 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-18 23:26:23

- أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية وصول أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، وقد أجرت هذه القوات أولى تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة القطرية الدوحة.وقد شملت التدريبات عرضا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة.وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار.وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.وصادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثامن من الشهر الجاري على موافقة البرلمان على الاتفاقية وقررت تركيا نشر آلاف من جنودها في قطر في أعقاب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين على قطر وإغلاقها المنافذ البحرية والبرية والجوية وقطع إمدادات الغذاء والماء التي كانت تصل من السعودية برا.وتحتفظ أنقرة بقاعدة عسكرية في قطر، حيث وقعت بين الطرفين في العام 2007، اتفاقية بشأن التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية ونشر قوات مسلحة في البلدين.