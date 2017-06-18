كاس رابطة الابطال (الترجي الرياضي) - المباركي و الذوادي يستانفان التمارين مع المجموعة

Dimanche 18 Juin 2017

بــاب نــات - سجلت تمارين الترجي الرياضي استعدادا للقاء ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي المقررة يوم الاربعاء القادم في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم عودة الثنائي ايهاب المباركي وشمس الدين الذوادي بعد مدة من الغياب عن التمارين بداعي الاصابة.



وسيكون هذا الثنائي وفق ما افاد به "وات" مصدر مسؤول صلب هيئة الترجي الرياضي على ذمة الاطار الفني للفريق بقيادة فوزي البنزرتي استعدادا لمباراة صن داونز التي تكتسي اهمية بالغة باعتبار ان الفوز فيها سيمكن فريق باب سويقة من الاطمئنان على ورقة العبور الى الدور ربع النهائي لذات المسابقة دون انتظار تطورات الجولتين المتبقيتين من منافسات المجموعة.



وسيدخل زملاء اللاعب فرجاني ساسي انطلاقا من يوم غد الاثنين في تربص مغلق بالضاحية الشمالية للعاصمة الى حين موعد المباراة المقررة يوم الاربعاء 21 جوان الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا بالملعب الاولمبي برادس.

ويذكر ان مباراة الترجي الرياضي وصن داونز الجنوب افريقي سيديرها الحكم البورندي تيري نكورونزيزا.

ويحتل فريق باب سويقة صدارة المجموعة الثالثة ب 7 نقاط متقدما على سان جورج الاثيوبي (5 نقاط) وماميلودي صن داونز (4 نقاط) وفيتا كلوب الكونغولي الذي لايزال رصيده خاليا من النقاط.



ويتاهل صاحبا المركز الاول والثاني من المجموعات الاربعة لمسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا الى الدور ربع النهائي الذي سيجري وفق نظام اقصاء المنهزم بعد لقائي الذهاب والاياب.



Publié le:2017-06-18 18:34:40

