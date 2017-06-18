ريال مدريد : زيدان تواصل مع رونالدو من اجل التراجع عن قراره بالرحيل

Dimanche 18 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 18:00:25

- أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تحادث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الريال للتأكد من صحة شائعات رحيله عن الفريق بعد اتهامه بالتهرب الضريبي وذلك بهدف إقناعه بالعدول عن قراره.وكانت تقارير اعلامية برتغالية أشارت الى استياء كريستيانو رونالدو من اتهامه بالتهرب الضريبي وأنه أبدى رغبته في الرحيل عن إسبانيا والبحث عن فريق جديد.وينتظر مجلس إدارة نادي العاصمة الاسبانية برئاسة فلورنتينو بيريز انتهاء بطولة كأس العالم للقارات المقامة في روسيا والتي ستلعب آخر مبارياتها يوم 2 جويلية المقبل للتحدث مع اللاعب وإقناعه بتغيير رأيه.وذكرت ذات المصادر أن زيدان الذي يقضي العطلة مع عائلته في إيطاليا اتصل برونالدو المتواجد في تربص منتخب البرتغال للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات بروسيا . وقال له إن الفريق بحاجة له وطلب منه إعادة التفكير في القرار.وأشارت إلى أن سيرجيو راموس, قائد الريال, تحدث أيضًا مع "صاروخ ماديرا" للتراجع عن القرار خاصة وأن "الدون" لعب دورا هاما خلال الموسم المنتهي في حصد الفريق للقبي البطولة الإسبانية ورابطة الأبطال بتواجده في المباريات الكبيرة وتشجيع زملائه في الفريق على الاستمرار في المنافسة بالإضافة إلى أهدافه الحاسمة.وكانت نيابة مدريد اتهمت رونالدو بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل "متعمَّد" مشيرة إلى أنه استغل شركة تأسست في عام 2010 كي يُخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته.وقال الادعاء إن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011 و1.7 مليون يورو في 2012 و3.2 مليون يورو في 2013 و 8.5 مليون يورو في 2014.وأشارت تقارير اعلامية إسبانية إلى أن البرتغالي, وبالنظر للجرائم الضريبية المتهم بها, فإنه قد يواجه عقوبة السجن قد تصل إلى 7 سنوات.ويذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة بلغت 94 مليون يورو قادمًا من مانشستر يونايتد كما أنّه جدد عقده مع النادي الملكي لينتهي في 2021 بشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.ر/حسني/ م ف