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Culture

تعيين لسعد الجموسي مديرا لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 39

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - تم تعيين الدكتور لسعد الجموسي مديرا لمهرجان صفاقس الدولي في دورته التاسعة والثلاثين وذلك وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.

وجاء في ذات البلاغ ان لسعد الجموسي سيتولى لاحقا تقديم المكتب الجديد للهيئة الادارية لمهرجان صفاقس الدولي في دورته ال39 بالاضافة الى عرض البرنامج والتوجهات العامة للدورة الحالية .
هب




Publié le:2017-06-17 12:24:57

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