كريم حقي يفضل البقاء في البطولة السويسرية

ولاحظ حقي (33 سنة) في تصريح لاحدى الاذاعات التونسية الخاصة امس الخميس انه " لا ينوي الرجوع إلى تونس في الوقت الراهن".
وتأتي هذه التصريحات اثر الاخبار التي راجت مؤخرا بخصوص إمكانية عودة كريم حقي الى فريقه الام النجم الرياضي الساحلي.
ويذكر أن حقي الذي لعب لعدة اندية خلال مشواره الكروي الطويل ابرزها سترازبورغ الفرنسي وباير ليفركوزن وهانوفر 96 وشتوتغارت وفرتونا دوسلدورف /المانيا/ .
قد أمضى عقدا لمدة موسمين مع نادي "سانت غالين" السويسري خلال الميركاتو الصيفي 2016 ر- م ف
Publié le:2017-06-16 11:52:34
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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