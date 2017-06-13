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في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يدشن جسرا تركيا ويتعهد للسبسي بالدفاع عن الغنوشي

Mardi 13 Juin 2017
بــاب نــات - وقع المواطن " هيكل" المقيم في ولاية سوسة وهو " سائق" ضحية الكاميرا الخفية " الماسك" على قناة التاسعة.
وقد طلب " ميغالو" الذي يختفي وراء " قناع راشد الغنوشي" من الضحية تدشين جسر مزيف بحضور عدد من الشخصيات التركية المزعومة.

وقد قبل الضحية الامر لكنه فوجئ بدخول رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي عبر عن استيائه من تدشين جسر مزيف وطالبه بنشر فيديو بكذب فيه مزاعم الغنوشي ويصفه بالكاذب.
غير ان الضحية رفض قائلا " بانه لا يريد تكذيب الغنوشي وانه يدافع على زعيم النهضة اى النهاية.
وقد اكتشف الضحية ان الامر ليس سوى كاميرا خفية من اعداد " ميغالو"
فيديو جزء 1

فيديو جزء 2
فيديو جزء 3







Publié le:2017-06-13 01:35:02

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