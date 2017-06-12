باكستان تدخل على خط الوساطة لاحتواء الأزمة الخليجية

Lundi 12 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-12 14:35:49

- سيبدأ رئيس وزراء باكستان نواز شريف اليوم الاثنين جولة وساطة بين دولة قطر وعدد من الدول الخليجية، في محاولة منه لاحتواء الأزمة الخليجية التي تؤثر سلبا على باكستان.وقالت مصادر > اعلامية أن شريف سيبدأ جولته بزيارة السعودية رفقة قائد جيش بلاه دون أن تذكر خطوته التالية. وكان شريف قبل مغادرته قد عقد جلسة مشاورات مع سفراء بلاده في دول الخليج العربي.وأفاد مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد أحمد بركات أن زيارة شريف تأتي بعد ضغوط من البرلمان والشعب الباكستاني للتحرك بسرعة لاحتواء الأزمة الخليجية.وأوضح أن الأزمة إن طالت فقد تؤدي لأزمة طاقة في باكستان، التي تستورد الغاز القطري كما قد تؤدي لأزمة اقتصادية لارتباط باكستان بمصالح تجارية كبرى مع السعودية والإمارات وبقية دول الخليج إضافة إلى وجود مئات الألوف من العمالة الباكستانية في الدول الخليجية.تجدر الإشارة إلى أن باكستان اختارت الحياد مع تفجر أزمة الخليج الأخيرة، وصرحت بأنها لن تقاطع قطر على غرار ما قامت به دول عربية وإسلامية أخرى.وكانت عدة دول وأطراف إقليمية ودولية قد أكدت على ضرورة تغليب الحوار والتفاوض لحل الأزمة الخليجية، في حين عبر عدد من العواصم عن استعدادها للمساعدة في حل الخلاف.ومن أبرز الدول التي عرضت الوساطة لحل الأزمة الكويت والمغرب وتركيا وغينيا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون قد أكدا على أن حل الخلافات الخليجية يكون عبر المفاوضات وأعربا عن استعدادهما للمساهمة في تقريب وجهات النظر.ويعيش الخليج العربي منذ الاثنين الماضي على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وأغلقت الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر، كما أغلقت أمامها مجالاتها الجوية.